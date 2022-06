Sinner’s Day strijkt voor het eerst neer in Oostende. “We starten klein en mikken op een jonger publiek”

OostendeSinner’s Day bestaat al 12 jaar en vond telkens plaats in de wintermaanden in Limburg. Voor het eerst is er nu ook een zomereditie aan de kust. Organisator Erik De Ridder koos bewust voor een intieme setting in het Maria Hendrikapark oftewel ‘t Bosje. “We starten klein met 1.500 tickets per dag.”

Erik De Ridder organiseerde vorig jaar voor het eerst het W-festival in Oostende. Nu komt daar een tweede festival bij aan de start van de zomer. “We wilden met deze zomereditie bewust een nieuw publiek aanspreken. In Limburg komen ook veel mensen uit de buurlanden zoals Duitsland en Nederland. Het is al wat verder om vanuit West-Vlaanderen naar Limburg te rijden. We mikken daarom bewust op fans van new wave en punk uit West- en Oost Vlaanderen. Dit is wel kleiner dan de oorspronkelijke versie. We mikken met deze line-up op een iets jonger publiek. Het traditionele Sinner’s Day-publiek is 35-40-plusser", vertelt De Ridder. De trouwe fans komen dit weekend ook wel speciaal af voor het festival. “We hadden dat eigenlijk niet verwacht, maar veel mensen zakken af naar de kust en maken er meteen een weekend van. Er komen ook 38 procent buitenlanders. Dat zijn vaak mensen uit de buurlanden met Duitsland voorop, dan Nederland, Engeland en Frankrijk. We hebben evengoed ook mensen uit Israël, Mexico en de VS. Zij hebben nu wel problemen om hier te geraken door de stakingen op de luchthaven. Dat is natuurlijk jammer.”

Volledig scherm Sinner's Day heeft zijn tenten opgezet in het Maria Hendrikapark © LBB

Het festival gaat voor muziek uit de jaren 89, 90 en de nillies tot nieuw talent. “We schuwen noch het oude of het nieuwe, het is een mix van dat soort bands met een donker kantje. Dat gaat van Echo & The Bunnymen tot W.H. Lung, de hype nu in de UK die dit weekend ook in Glastonbury speelt. Dat is het contrast tussen de oude garde en de nieuwe lichting die er aan komt. We hebben ook Belgisch talent. Dat is altijd ons succes geweest.” Een naam die in Oostende alvast een belletje doet rinkelen is ATMOSPHERE, de band van onder meer John Crombez en toerismedirecteur Peter Craeymeersch. Ook The Stranglers is één van de bekende topnamen.

Het festivalterrein werd bewust intiem gehouden. “We hebben een intieme setting gecreëerd, waarbij alles centraal is uitgebouwd rond de stage. We zetten in op beleving en een kleine huiselijke sfeer. We zitten daarvoor in een ideale setting in de natuur met de watertoren in de achtergrond. Als het avond is, wordt het helemaal magisch.”

Er zijn nog tickets. Meer info via https://sinnersday.com

Volledig scherm Sinner's Day heeft zijn tenten opgezet in het Maria Hendrikapark © LBB

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.