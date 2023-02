Shannah Zeebroek, bekend van restaurant Willem Hiele, neemt iconische Brasserie du Parc over: “Dit stukje Oostende zal heropleven”

voetbal jupiler pro league Sieben Dewaele en KV Oostende kijken leider Racing Genk in de ogen: “Voor dit soort matchen ben je voetballer”

KV Oostende gaat zaterdagavond op zoek naar broodnodige punten in en tegen Genk. De competitieleider lijkt met een 1 op 6 in een wat mindere periode terecht te komen, maar blijft nog altijd de best voetballende ploeg van het moment. Misschien het moment voor KVO om punten te sprokkelen tegen een topclub? Dat lukte dit seizoen nog niet.