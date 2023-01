Serviceclub Inner Wheel Club Oostende geeft 17.000 euro aan sociale doelen

Middelkerke Mensen komen massaal genieten van kerstboom­ver­bran­ding: “Dit is een traditie die behouden moet worden”

Met een week vertraging door de wind, vond deze zaterdag 21 januari de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats op het Marktplein in Middelkerke. Veel steden en gemeenten zijn ermee gestopt, maar in Middelkerke doen ze gewoon verder met de traditie. De gemeente is hiermee één van de laatsten in de provincie. “Jammer dat het dit keer niet op het strand was, maar toch hebben we er nog steeds van genoten.”

22 januari