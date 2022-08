Serge Feys, jarenlange ‘compagnon de route’ van Arno, leidt vanavond eerbetoon op Paulusfeesten: “Zijn laatste optredens... Voor mij was dat heel moeilijk om te zien”

Oostende 8 nachten en 300 spuitbus­sen later is witte kubus rond Amandine omgetoverd tot een kunstwerk voor The Crystal Ship

Het museumschip Amandine dat voor het station van Oostende op het droge ligt, werd voorzien van een witte kubus tijdens de geplande renovatiewerken. Omdat dit voor veel toeristen die via het station in Oostende aankomen het eerste beeld is dat ze zien, werd street Artist Eltipo gevraagd om de witte canvas in te kleuren in kader The Crystal Ship.

10 augustus