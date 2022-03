Schrik niet als je plots een heremietkreeft met zonnepanelen ziet: “Ludieke actie zet renoveren in de kijker”

“Met een toegankelijk figuurtje als de heremietkreeft willen we de drempel naar duurzaam renoveren verlagen. Het is een misverstand dat die ingrepen handenvol geld moeten kosten”, duidt milieuschepen Silke Beirens (Groen). “De verwarming lager zetten als je niet thuis bent, ledlampen gebruiken of de thermostaat een graadje lager draaien kunnen al helpen om de energiefactuur op dieet te zetten. Om de Oostendenaar aan te zetten om energiezuinig te renoveren en zo energie te besparen promoot Energiehuis Oostende via een nieuwe campagne zijn gratis advies. De werkwijze is simpel. Je neemt contact op via www.oostende.be/energiehuis en vervolgens komt er een ingenieur bij jou thuis langs. Met zijn of haar concrete voorstellen en advies kan je dan vrijblijvend aan de slag.”