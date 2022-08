Schrijvers werkten aan tekst voor nieuwe voorstelling op vijver van Leopoldpark

Professionele schrijvers werkten maandag tot 21 uur zij aan zij met enthousiastelingen aan de tekst voor een nieuw theaterstuk dat in december in première gaat in De Grote Post. Dat deden ze tijdens de schrijfmarathon van TG Vagevuur. Het leverde bijzondere beelden op, want de schrijvers gingen aan het werk vanop een vlot op de vijver in het Leopoldpark. Tijdens de rest van het festival zijn de teksten nog te lezen in het Leopoldpark, tot het onvermijdelijke verval intreedt, en ze net als Testerep worden teruggenomen door de elementen. Het eiland Testerep, dat tussen Oostende en Westende lag, is in 1394 verzonken.