Schoonzussen maken 800 euro aan kinderkledij buit en riskeren 18 maanden cel

Regio Van paaseieren rapen tot de nieuwe expo van ‘Dwars door de Lage Landen’. Dit zijn onze tips voor een gezellig weekend in Brugge en aan de kust

Met het paasweekend in het vooruitzicht valt er opnieuw heel wat te beleven in Brugge en aan de kust. Wij pikten er alvast vijf tips uit. Zo kunnen gezinnen terecht in Brugge voor een ravotterjesdag of in Bredene om paaseieren te rapen. Wie liever wat cultuur opsnuift, kan terecht in Oostende waar de openluchtexpo met foto’s van het gelijknamige televisieprogramma ‘Dwars door de lage landen’ is gestart.

