Schoonheidssalon pakt uit met Cleopatrabad. “Zij gebruikte toen al een melkbad om mooier te zijn”

Moere/Varsenare/Sint-Amandsberg ASSISEN. “Alexander Dean is overduide­lijk gevaarlijk. Er is geen enkele behande­ling mogelijk”: gerechts­psy­chi­a­ter vernieti­gend voor bodybuil­der

Bijna 5 jaar na de feiten verschijnt Alexander Dean (29) uit Varsenare voor het hof van assisen in Brugge voor viervoudige moord. De bodybuilder bracht op 25 juli 2017 z’n ex-liefje Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) om het leven in Moere. De nacht voordien had hij ook al fotograaf Jeroen Verstraete (39) doodgestoken in Sint-Amandsberg. Woensdag maakte het filmpje dat Maïlys kort voor haar dood maakte met haar gsm veel emotie los in de assisenzaal. Herlees alle gebeurtenissen nog eens hieronder in onze liveblog.

11 mei