Schoolgebouw VTI afgebroken voor nieuwbouw: “Het wordt een mooi staaltje architectuur”

Oostende Oostende­naar Joseph (25) kroont zich tot wereldkam­pi­oen bodybuil­ding: “Zes trainingen per week en een streng dieet, maar ik heb het ervoor over”

Hij startte pas in 2017 met de sport, maar nu al is Oostendenaar Joseph Peter (25) wereldkampioen bodybuilding geworden in Spanje. Hij werd eerder dit jaar ook al Europees kampioen. In het dagelijkse leven is Joseph sergeant bij het Belgisch leger. “Het is niet altijd gemakkelijk om mijn routine te volgen, zeker als de mannen frietjes of pizza bestellen op het einde van de dag.”

7 november