‘School is out’-festival schiet zomer op gang, mét nieuw concept

18 maanden cel voor vrouw die haar partner pluimde na terugkeer uit Egypte

Een 42-jarige vrouw heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel gekregen, nadat ze de rekening van haar toenmalige partner pluimde. M.R. had de man verlaten en was naar Egypte getrokken, maar enige tijd later kwam ze toch terug. Echter met niet al te goede bedoelingen.