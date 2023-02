Scholengroep Stroom organiseert naast scholenbeurs ook een jobbeurs

Dit jaar wordt de scholenbeurs uitgebreid en organiseert Scholengroep Stroom op donderdagavond 9 maart een jobbeurs in samenwerking met de VDAB en het Economisch Huis van Oostende. “We hopen met deze jobbeurs op een laagdrempelige manier alle werkzoekenden te laten proeven van de diversiteit aan jobmogelijkheden binnen onze Scholengroep. In het kader van het heersende lerarentekort, mikken we natuurlijk op enthousiastelingen die voor de klas willen staan. We denken hierbij aan laatstejaarsstudenten, werkzoekenden die reeds hun onderwijsdiploma op zak hebben, zij-instromers uit de privésector, maar ook (kleuter)onderwijzers en leerkrachten die in het kader van jobrotatie eens de mogelijkheden in een andere school of scholengroep willen verkennen. De loopbaan van een leerkracht is niet vlak en hoeft dat ook niet te zijn. Evenzeer zijn we steeds op zoek naar opvoeders, kinderverzorgers, administratief medewerkers, leerlingbegeleiders, paramedici en mensen die ambitie hebben om als middenkader en directie te fungeren”, zegt Dirk Poppe, Beleidsondersteuner Algemeen Directeur Scholengroep Stroom.