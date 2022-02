Scholengroep reageert verontwaardigd op huilend jongetje (6) dat in de kou werd gezet op school: “Leerkracht op gepaste manier sanctioneren”

Oostende“Dit is absoluut niet onze manier van straffen. We zullen de leerkracht op gepaste wijze sanctioneren.” De scholengroep STROOM is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van een filmpje dat dinsdag op sociale media verscheen. Daarop is een huilend jongetje (6) te zien dat letterlijk in de kou wordt gezet bij MPI De Vloedlijn, een school voor buitengewoon onderwijs in Oostende. De politie is intussen een onderzoek gestart naar het verspreiden van beelden waarop een minderjarige herkenbaar te zien is.

Het was een man die dinsdagochtend met de hond ging wandelen die het filmpje maakte. Hij wandelde een eerste keer voorbij de school in de Maurits Sabbestraat en zag het jongetje staan. Toen hij naar eigen zeggen een kwartier later opnieuw passeerde en het jongetje er nog steeds stond, besloot hij het incident te filmen. Want intussen was de leerling luid aan het huilen. Op de beelden is te zien en te horen hoe het jongetje luidkeels roept dat hij het koud heeft, bonkt op de deur en smeekt om binnen te mogen. Hij heeft enkel een T-shirt met lange mouwen aan. Buiten is het amper 7 graden. Uiteindelijk laat een leerkracht hem binnen.

Time-out

Het filmpje gaat intussen als een lopend vuurtje rond op sociale media. De directie van de school wil niet reageren. Bij de scholenkoepel daarentegen, STROOM, zijn ze niet te spreken over de werkwijze. “MPI De Vloedlijn is een school voor buitengewoon onderwijs en de leerlingen, vaak met gedragsstoornissen, hebben er een extra zorgvraag. Het jongetje in kwestie is niet het gemakkelijkste. We vermoeden dat het kind zich misdroeg in de klas en de leerkracht hem een zogenoemde time-out gaf”, aldus Vandecasteele.

“Maar de manier waarop is ontoelaatbaar. Als scholengroep staan wij helemaal niet achter de manier van straffen. Een time-out kan en daar zijn zelfs lokalen voor voorzien. Maar een kind zomaar buiten zetten in de koude, dat is echt volledig uit den boze. Dit gaat lijnrecht in tegen onze principes. De leerkracht ging zwaar over de schreef. Er zal gepast gesanctioneerd worden ten aanzien van de leerkracht”, aldus Vandecasteele. De leerkracht zal moeten verschijnen voor de raad van bestuur van de school, die beslist over de precieze sanctie.

Gesprek met de ouders

Hij liet ook ontvallen dat de school intussen een gesprek had met de ouders van het kind. “We hebben hen uitgelegd wat er precies is gebeurd en dat wij als scholengroep de werkwijze van de leerkracht sterk veroordelen. Uiteraard waren de ouders allerminst opgezet, om niet te zeggen boos, om de behandeling van hun kind", voegt de directeur nog toe. Ook bij onderwijskoepel GO! reageert men verontwaardigd. “Er zijn procedures voor het sanctioneren van kinderen bij afwijkend gedrag. Maar een kind buiten in de koude laten staan kan nooit een mogelijkheid zijn”, klinkt het bij woordvoerster Nathalie Jennes.

Onderzoek naar verspreider van de beelden

Intussen is ook de politie van Oostende bezig met een onderzoek. Niet naar het foutief handelen van de leerkracht, wel naar de persoon die het filmpje verspreidde op sociale media. “Politie Oostende kan bevestigen dat er een klacht is ingediend tegen het verspreiden van het filmpje waarop de minderjarige herkenbaar in beeld wordt gebracht. De politie geeft verder geen commentaar op het lopende onderzoek”, klinkt het daar in een officiële reactie. De video is intussen van Facebook gehaald. Volgens de scholengroep STROOM komt de klacht niet van hen.

Bekijk hier de beelden waar we de jongen uiteraard volledig onherkenbaar maakten:

Lees ook: