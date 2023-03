Scholen organiseren ‘Welkom in de klas’-momenten om taalkansen bij kleuters te vergroten

De scholen organiseren wekelijks ‘Welkom in de klas’-momenten bij de start van een schooldag. Dat moment is een warm onthaal voor zowel kinderen als ouders en duurt ongeveer twintig minuten. In GO! Basisschool Kroonlaan is dat telkens op dinsdag en in de Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat telkens op maandag en donderdag. Daarnaast ontmoeten de ouders elkaar maandelijks tijdens groepsmomenten om kennis te maken met de partners in de wijk en hun aanbod. Naast de basisscholen zelf is Ligo – Centrum voor Basiseducatie regio Oostende mede-uitvoerder van dit samenwerkingsproject. Met het project zetten de scholen in op uitwisseling in de klas waarbij de thuistaal een plaats krijgt. Na de taalactiviteit krijgen ouders dan weer de kans om ervaringen uit te wisselen en wordt het contact tussen ouders en school versoepeld.