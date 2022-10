Scholen die zwerfvuil aanpakken, krijgen beloning

In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten zijn naast handhaving ook sensibilisering en activering minstens even belangrijk. Samen met Mooimakers wil de stad scholen, kinderen en jongeren activeren om zwerfvuil aan te pakken. “Voor heel wat jongeren is het vaak niet evident om leeftijdsgenoten aan te spreken als ze afval moedwillig op de grond laten slingeren. Als we de jongeren in school- of klasverband kunnen laten samenwerken aan een gezamenlijk doel om bijvoorbeeld een groenere schoolomgeving aan te leggen, versterkt dat het groepsgevoel en kunnen we mooie resultaten boeken”, legt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens uit.