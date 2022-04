Schipper van opleidingsschip test positief op alcohol en drugs met schoolkinderen aan boord

Oostende Testcen­trum in de Edith Cavell­straat sluit de deuren na 56.700 coronates­ten

Het testcentrum in de Edith Cavellstraat in Oostende sluit op zaterdag 30 april. Hier werden 56.700 testen afgenomen sinds de start van corona. Wie nog een PCR-test wil, kan terecht op de luchthaven of bij ZorgConnect.

26 april