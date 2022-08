Schermplantenstraat wordt fietsstraat bij start nieuw schooljaar

Oostende TERUG NAAR SCHOOL. Directeur Katrien Rotsaert (OLKO Kaaistraat): “Door de investe­ring in thermosta­ti­sche kranen verwachten we het energiever­bruik wat terug te kunnen dringen”

Meer dan 1,2 miljoen leerlingen beuken donderdag (opnieuw) de schoolpoorten open. Welke uitdagingen zal het schooljaar 2022-2023 met zich meebrengen? Wij stelden de vraag aan vijftig directeurs in Vlaanderen. Eén van hen is Katrien Rotsaert (31) die in juni 2019 begon als waarnemend directeur en nu vast aangesteld werd als directeur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Kaaistraat in Oostende, een lagere school met zo’n 200 leerlingen en 19 leerkrachten. Hoe kijkt zij aan tegen het lerarentekort, stijgende kosten én corona?

