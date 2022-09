Schepen kijkt “met verbazing” naar polemiek rond dierenasiel: “We blijven zoeken naar een oplossing”

OostendeVolgens schepen van Dierenwelzijn Silke Beirens zijn er nog steeds oplossingen mogelijk voor het Oostendse dierenasiel, dat in slechte staat verkeert. “We snappen de frustraties daarover, maar we zijn in overleg en is er ook een bemiddelingsopdracht die loopt.”

Het vorige stadsbestuur maakte in 2018 een engagementsverklaring op om een nieuw dierenasiel te bouwen. In het collegebesluit van toen, dat goedgekeurd werd door de schepenen van de toenmalige sp.a, Open Vld en CD&V, werd aangegeven dat, als het asiel zelf 500.000 kon ophalen en een bouwvergunning had, de stad zelf ook een half miljoen euro zou bijleggen. Volgens het besluit was hier ook geld voor voorzien, maar op de verkeerde ‘budgetsleutel’, zo staat er letterlijk te lezen.

Met dit document in handen startte het asiel een crowdfunding op. Toen de vergunning in 2020 binnen was, bleek evenwel dat er geen geld voorzien was en dat het nieuwe stadsbestuur ook niet te vinden was voor het idee om een half miljoen euro te geven aan een onafhankelijke vzw.

Volledig scherm Oostends schepen van Dierenwelzijn Silke Beirens (Groen). © Benny Proot

Het dossier van het dierenasiel kwam maandag nog maar eens aan bod in de gemeenteraad van Oostende. Naar aanleiding van de discussie tussen schepen Silke Beirens en oppositiepartij Vooruit reageerde ook het dierenasiel op enkele uitspraken. Voorzitter Fabrice Goffin liet weten teleurgesteld te zijn dat er nog altijd geen oplossing is en dat de bemiddeling nog niets opleverde.

Volgens schepen Silke Beirens (Groen) is het evenwel nog altijd de bedoeling om een oplossing uit te werken. “We begrijpen dat er verwachtingen zijn omwille van de beloftes die het vorige stadsbestuur heeft gedaan en we snappen de frustraties daarover. Daarom zijn we in overleg en is er ook een bemiddelingsopdracht die loopt. Er zijn nog oplossingen mogelijk. We kijken dan ook met verbazing naar de polemiek en de vele uitspraken in de pers en op sociale media. De toon en stijl zijn helaas heel hard en leiden helemaal niet tot oplossingen”, zegt schepen Silke Beirens.

Bemiddelaar

Het nieuwe stadsbestuur stelde al een jaar geleden een bemiddelaar aan om te zoeken naar een constructieve en realistische oplossing. “Dierenwelzijn ligt ons als stadsbestuur nauw aan het hart. Het asiel kan sowieso jaarlijks rekenen op structurele financiële steun van de stad voor hun werking. Het gaat over 21.000 euro per jaar, ze ontvingen deze legislatuur al bijna 80.000 euro. In deze budgettair zeer moeilijke tijden is het niet realistisch dat de stad een half miljoen euro zou uittrekken voor een nieuw dierenasiel. Binnen onze mogelijkheden werken we verder aan oplossingen”, aldus het stadsbestuur. Wat die oplossingen zijn, zal nog moeten blijken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.