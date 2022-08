Safia en Mariano heropenen Leescafé in bibliotheek. “Het moet vooral een gezellig plek zijn waar iedereen zich goed voelt”

Mariano Vanhoof en Safia Aggoune hadden de voorbije jaren een tweede verblijf in Oostende en openen er nu ook het Leescafé in de bibliotheek Kris Lambert. Mariano woonde een tijdlang in Middelkerke tijdens zijn jeugd. “Mijn vader was een zeeman en hij was ziek geworden. Ik ben daardoor hier verzeild geraakt en ik heb altijd wel een affiniteit gehad met de kust en Oostende. 7 jaar geleden hebben we hier een appartement gekocht waardoor we hier wekelijks waren. Ik ben televisie- en filmmaker van beroep en ik ben onder meer verantwoordelijk voor de productie van Onder Vuur dat in Oostende wordt opgenomen. Daardoor ken ik de stad goed en heb ik veel contacten opgebouwd. We lopen al jarenlang met het idee om een horecazaak te openen. Mijn vrouw baat al 30 jaar dansscholen uit. Ze was toe aan iets anders en vermits we allebei ervaring hebben in de horeca leek dit een logische stap. Toevallig kregen we te horen dat de concessie uitgeschreven was voor het leescafé en we hebben onze kandidatuur ingediend”, blikt Mariano terug.