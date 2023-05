Ruim 1.000 boetes in half jaar door ‘slimme’ camera’s op zeedijk

Verdachte (33) van moord op Oostendse weduwe houdt lippen op elkaar bij eerste verhoor, en dat is geen toeval

De verdachte van de moord op Marleen V.L. (64) uit Oostende werd vanmorgen door de politie verhoord. Maar hij hield de lippen stijf op elkaar en deed beroep op zijn zwijgrecht. Morgen verschijnt hij voor de onderzoeksrechter. Niets zeggen is in zijn geval wellicht een bewuste strategie. We leggen u uit waarom dat zo is.