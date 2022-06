Rug te veel belast? Andere houding aannemen, a.u.b.: medewerkers van Oostendse Colruyt testen sensoren die trillen als ze op verkeerde manier tillen

De 50-tal medewerkers van Colruyt Oostende hebben een maand lang sensoren van SpineWise op hun kraag en aan hun heup gedragen. De twee kleine ‘bakjes’ zijn amper voelbaar waardoor de medewerkers ook niet gehinderd worden tijdens hun werk. Ze voelen wel een kleine trilling op het moment dat ze een verkeerde houding aannemen. “De sensoren bewegen mee met het lichaam en meten de positie ten opzichte van een neutrale rechtopstaande positie. Zo meten we de bewegingen van de rug. Wanneer er een fysiek te belastende houding wordt aangenomen, dan geven de sensoren biofeedback via een klein trilsignaal”, licht Liesbeth Van Hauwermeiren, CEO bij SpineWise toe. De focus werd gelegd op de meest voorkomende bewegingen: tillen, reiken en bewegingen aan de kassa.

Mooie resultaten

Elke week kregen de medewerkers ook een ‘rapport’ met daarop de resultaten. “Op die manier kregen de medewerkers feedback over welke houdingen ze vooral aannemen tijdens het werk en konden ze daaruit leren. Ik ben kinesist van opleiding en weet dat het heel moeilijk is om een andere houding aan te leren. Doordat de medewerkers nu een signaal kregen werden ze herinnerd dat ze beter door de knieën moeten gaan of niet mogen overstrekken.” Het proefproject heeft al meteen mooie resultaten. Er werden tot 30 procent minder fysiek belastende houdingen vastgesteld op het einde van de proefperiode. Uit de test kwamen ook enkele bijkomende voorstellen van de werknemers, die meegenomen kunnen worden naar de toekomst toe. Zo zal er onderzocht worden of er een stappenteller geïntegreerd kan worden, en of de biofeedback afgesteld kan worden op hoe belastend de beweging is, door bijvoorbeeld een iets sterker te signaal te voorzien bij een meer extreme beweging. Een nieuwe test wordt gepland in het najaar, in de Colruyt-winkel van Hoboken.

Test

Het is nog maar een test en het product is nog volop in ontwikkeling. “We moeten nog verder leren over hoe lang nodig is om een duurzame verandering teweeg te brengen”, licht Van Hauwermeiren nog toe. Colruyt is alvast tevreden met de eerste test.“Onze winkelmedewerkers zijn de hele dag in beweging: producten in de rekken plaatsen, klanten helpen aan de kassa, … Natuurlijk willen we dat onze collega’s zo vlot mogelijk kunnen werken zonder hun lichaam te veel te belasten. We gaan daarom aan de slag met de learnings uit de eerste test, want we willen voortdurend blijven verbeteren om het welzijn op de winkelwerkvloer zo hoog mogelijk te houden”, zegt Rudi Dewulf, regiodirecteur bij Colruyt Laagste Prijzen.

Bert Van Criekinge is gerant van de Colruyt in Oostende en is lovend over het project. “Het helpt echt wel. Als je aan het werken bent en het is druk, dan vergeet je op je houding te letten en via de trillingen werd je er nu continu aan herinnerd waardoor je er ook meer gaat op letten. De klanten vroegen wel eens wat die sensoren precies waren, maar als we het eenmaal uitgelegd hadden reageerden ze heel positief.”

