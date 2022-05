Roundnetseizoen gestart met eerste toernooi in Oostende: “We willen met dit toernooi de sport meer in de picture zetten”

Oostende Dini neemt het roer van de familiere­de­rij over. “Je moet op je strepen staan als vrouw in de visserij”

Luc Bogaert is met de O.62 al decennia lang een vaste waarde aan de Vistrap in Oostende. De bekende visser gaat met pensioen en dochter Dini (37) neemt het roer van de rederij over. Op de Vistrap is ze al 15 jaar een bekend gezicht als verkoopster. “Je moet als vrouw je mannetje kunnen staan in de visserij, maar iedereen kent me ondertussen al. Mijn papa blijft ook achter me staan. Zonder hem zou ik het niet kunnen.” Tijd voor een gesprek met één van de straffe madammen van de Oostendse visserij over de toekomst, de liefde en roots.

13 mei