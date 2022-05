Roundnetseizoen gestart met eerste toernooi in Oostende: “We willen met dit toernooi de sport meer in de kijker zetten”

OostendeDit weekend hebben de beste ploegen in roundnet, ook bekend als spikeball, het beste van zichzelf gegeven tijdens een tornooi in Duin en Zee. Roundnet is een sport die overgewaaid komt uit Amerika en nu ook in België aan populariteit wint.

In Amerika is roundnet of spikeball al erg populair. De sport, waarin twee duo's het tegen elkaar opnemen, lijkt een beetje op volleybal, maar dan met een net op de grond die op een trampoline lijkt. In België is de sport nog niet zo gekend. Ondertussen zijn er tien clubs in België, waaronder een in Oostende, de Roundnet Seals. Dit weekend organiseerde de club het eerste toernooi van dit seizoen. Iedereen kon zich inschrijven voor het toernooi en punten sprokkelen om zich te kunnen kwalificeren voor het Belgisch kampioenschap op 29 september.

Volledig scherm Groepsfoto van alle deelnemers. © Emelyne Six

Met dit toernooi wil Roundnet Seals Oostende de sport nog meer in de kijker zetten. “Vorig jaar hebben we voor de eerste keer dit toernooi georganiseerd”, vertelt voorzitter Tomas Uittenhove van Roundnet Seals Oostende. “Toen was het al een succes, waarna we besloten het nog eens te doen. 26 duo’s uit heel Vlaanderen hebben zich ingeschreven voor het toernooi. Zo zijn er zelfs een paar uit Antwerpen en Limburg. Dit toernooi kan helpen om de sport populairder te maken en meer mensen te lokken. De club bestaat ondertussen twee jaar en we hebben nu veertig leden. Maar nieuwe leden zijn nog altijd welkom.”

Het duo dat uiteindelijk met winst naar huis mocht, was de Burger Kings. De hoofdprijs was een bierpakket van de sponsor van het toernooi de Bère Brouwers, een bier gebrouwen in Gistel. Da Kantonic en Tweetakt vervolledigden het podium.

