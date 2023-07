Rotary Oostende Maritiem helpt kinderen in armoede door warme maaltijden te sponsoren op school

MIJN DORP. Culinair journalist Georges Keters (80) over zijn Middelker­ke: “De overstro­mings­ramp in 1953 zal ik nooit vergeten”

Georges Keters (80), geboren en getogen in Middelkerke, is werkzaam geweest bij diverse kranten en magazines, gebonden aan horeca en toerisme. Als culinair en toeristisch journalist heeft hij heel wat horecazaken bezocht. Sinds 2008 is hij op pensioen, maar in zijn vrije tijd werkt hij nog af en toe aan zijn jaarmagazine De Boarebreker – Gastronomie & Toerisme die aan zijn 26ste jaargang zit. Hij neemt ons mee in zijn Middelkerke. “Ik heb een tijdje in Oostende gewoond, maar naderhand kwamen we terug naar Middelkerke, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, zegt Georges.