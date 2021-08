Rog is uitgeroepen tot vis van het jaar. Derde meest gevangen vis door Vlaamse vissers, maar nog te weinig bekend op ons bord

OostendeRog is dit jaar de vis van het jaar. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt in Oostende. Het is al de 33ste keer dat een vis in de schijnwerpers wordt geplaatst. Bedoeling is om de verscheidenheid van de vangst van de Vlaamse vissers in de kijker te plaatsen. Rog is de derde meest aangevoerde vis in de Vlaamse havens.

Na tong en pladijs wordt rog het meeste aangevoerd in de Vlaamse havens. Pladijs was vorig jaar nog de vis van het jaar. “Sinds 2018 stijgt de verkoop van de rog geleidelijk aan, maar er is nog veel potentieel en daar kan de vis van het jaar bij helpen. Jaarlijks wordt zo’n 1.400 ton rog aangevoerd. Het is een typische bijvangst in de tongvisserij”, vertelt minister Hilde Crevits.

De meeste roggen die bij ons worden aangevoerd worden in de Noordzee of de Golf van Biskaje gevangen. Ondanks de grote aanvoer is de vis niet bekend bij alle Vlamingen. Het overgrote deel van de vangst wordt in de speciaalzaken (45 procent) en op de markt (29 procent) verkocht. Om het grote publiek warm te maken voor de vis heeft de VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, een receptenfolder ontwikkeld met enkele lekkere gerechten met rog. De recepten werden uitgewerkt door chef en culinaire inspirator Ilse D’hooge. De folder wordt gratis verdeeld door de visspeciaalzaken en door de visventers. Ook de visgroothandel en supermarkten worden gestimuleerd om rog in de kijker te zetten.

Betaalbare vis

Er is ook goed nieuws voor de hobbykoks. Rog is een zeer betaalbare vis en ook gebruiksvriendelijk. “In 2020 lag de prijs op de veiling op 1,75 euro per kilogram, dat kwam vooral door corona. In 2019 was het echter ook slechts 1,85 euro per kg. Dit jaar is de prijs maand na maand aan het stijgen, vaak tot boven 3 euro per kilogram. De prijs die de consument betaalt ligt natuurlijk een pak hoger. De kosten van het verwerkingsproces mag immers niet onderschat worden. Desalniettemin blijft rog een betaalbare vis”, vertelt Sander Meyns, adjunct-directeur bij de Rederscentrale.

De rog doet het momenteel goed, dit komt onder meer omdat vissers enkel vissen op de soorten die het biologisch uitstekend doen, zoals de stekelrog, blonde rog en gevlekte rog. Roggen zijn traaggroeiers. Dat maakt hen in het algemeen gevoeliger voor overbevissing. In de Noordzee komen zo’n 12 verschillende soorten roggen voor. “Vroeger werden alle roggensoorten samen als één categorie beschouwd bij de registratie van de vangstatistieken. Sinds een dikke 10 jaar kijken we zoveel mogelijk soort per soort en wordt er enkel gevist op de soorten die het goed doen”, vertelt Heleen Lenoir van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek.

Hoe maak je rog klaar ?

Het visvlees van rog is vrij vast en ideaal om te bakken, pocheren, stomen, in de oven of in papillot te bereiden. Dankzij de zachte structuur is rog ook heerlijk in koude gerechten zoals een terrine of gelei. Sven De Muynck van C-food in Lochristi legt uit wat je kan doen met de vis. “Klassiek wordt de rog gebakken in boter. Er is daar een trucje voor. Je kan de rog eerst 6 minuten in gezouten water pocheren. De vis is dan al bijna klaar. Dan kan je de rog aan beide kanten kleuren in de pan. Hij is al gaar vanbinnen en wordt met citroen of kappers ontvet. Wat ook veel gebeurt, zeker met kinderen, is oprollen en in de oven stomen. Dat is wat gemakkelijker als het eten op tijd klaar moet zijn. Een tip die ik ook wil meegeven is dat je altijd een dikke en een dunne kant hebt. Je kan daarom de dunste of de buikkant beter dubbelvouwen en zo beide kanten bakken. Zo zijn de stukken even groot en even dik.”

Via www.lekkervanbijons.be vind je heel wat inspiratie, we geven alvast één recept mee: Rogfilet met zeekraal, kerstomaat en rucolasaus (van Ilse D’hooge)

Volledig scherm Rogfilet met zeekraal, kerstomaat en rucolasaus © VLAM

Aantal personen: 4

Bereidingstijd: 35 minuten

Ingrediënten:

4 rogfilets van elk 150 g

300 g zeekraal

4 takjes kerstomaten

peper en zout



Voor de rucolasaus:

200 g rucola

200 ml droge witte wijn

2 teentjes knoflook

1 sjalot

olijfolie

Recept:

Rucolasaus

Snipper de knoflook en sjalot fijn. Fruit gedurende 5 minuten in olijfolie aan op een zacht vuur.

Blus met de witte wijn en voeg de rucola toe. Roer om en schik de saus op de bodem van een ingevette ovenschotel.

Rog

Rol de zeekraal tussen de rogfilet, kruid met peper en steek vast met een prikker. Leg afwisselend een portie rog en takjes kerstomaat op de rucolasaus. Besprenkel met olijfolie en zet gedurende 15 minuten in een voorverwarmde oven van 180°C.

Afwerking

Schik de rogfilet en takje met kerstomaten op een bord. Lepel de saus erover en serveer met stokbrood.