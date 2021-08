Roekeloze bestuurder (19) die meerdere dagen op nieuwe rotonde drift, speelt rijbewijs kwijt: “Onze klanten zaten hier met de daver op het lijf”

Kust Maak kennis met zeehond Oscar, dé lieveling op het strand: “Een oude rakker van meer dan 20 jaar die houdt van zonnebaden”

8 augustus Hij heeft een typerende kop, is 20 tot 25 jaar oud en zijn lichaam is al wat gehavend. Oscar, de grijze zeehond, werd begin vorig jaar voor het eerst gespot op het strand in Oostende en laat zich sindsdien graag zien aan de hele kustlijn. “Je herkent hem van honderd meter ver. Als hij komt zonnen, dan is dat voor meer dan 24 uur”, weet Luc David (64) uit Nieuwpoort, die actief is bij het NorthSealTeam. Een portret van de merkwaardigste badgast deze zomer aan onze kust.