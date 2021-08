Roekeloos: bestuurder (19) neemt nieuwe rotonde drie keer na elkaar al driftend en is rijbewijs kwijt

Oostende Zussen starten samen nieuwe ontbijt­zaak in Oostende met de toepasse­lij­ke naam Zuske: “We zijn onafschei­de­lijk”

4 augustus Rojda (25) en Saadet (28) Kaya zijn samen een nieuwe horecazaak gestart in Oostende, Zuske. Die naam is niet toevallig gekozen. De twee zussen spreken elkaar ook altijd zo aan. Ze zijn dan ook twee handen op één buik en wonen ook samen. Net voor corona kochten ze een pand aan in de Witte Nonnenstraat. Om de moeilijke periode te overbruggen werkten ze samen keihard in Flavors, een zaak die Saadet drie jaar geleden heeft overgenomen iets verderop in de straat. “Het was niet gemakkelijk, maar we zijn er sterker uitgekomen. We zullen elkaar altijd steunen.”