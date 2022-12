Rijdend voertuig beschadigd door vallende ijsbrokken

Oostende Voor het eerst in 15 jaar meerde opnieuw container­schip aan in Oostendse haven: “We pakken de files aan met een verbinding over water”

Haven Oostende ontving maandag een eerste container feederschip (een klein schip waar de goederen van een groot schip in worden overgeladen, red.). Het is de eerste keer in 15 jaar dat er nog eens containers via de Haven van Oostende kwamen. PortConnect zal vanaf nu een wekelijkse lijn inschakelen tussen Oostende, Zeebrugge en Antwerpen met een capaciteit van 100 containers.

