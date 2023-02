Revalidatieziekenhuis BZIO zet volop in op renovatie: Uniek therapeutisch zeewaterbad is al onder handen genomen

De afgelopen drie maanden heeft BZIO, het revalidatieziekenhuis met zicht op zee in Oostende, hard gewerkt om opfrissingswerken te doen in de Koninklijke Villa en het therapeutisch zwembad dat gevuld is met zeewater. Beiden gaan terug open op 1 maart.

BZIO of Bundeling Zorginitiatieven Oostende is volop aan het investeren om zijn rol als revalidatiehaven op te nemen. “Ons ziekenhuis kent een lange geschiedenis. In de jaren 80 waren we een klassiek orthopedisch ziekenhuis. In de jaren 90 zijn we geëvolueerd naar een revalidatieziekenhuis. Op dit moment kunnen patiënten bij ons terecht nadat ze een knie- of heupprothese kregen, maar ook na een zwaar verkeersongeval of bij een niet-aangeboren hersenletsel. In de ziekenhuizen is de verblijfsduur drastisch ingekort. Patiënten kunnen na hun ontslag in een ziekenhuis bij ons verder komen revalideren. Dat kan zowel na een opname of ambulant. We beschikken over 125 bedden, maar per dag mag je rekenen dat hier 400 mensen geholpen worden”, licht directeur Nick Marlein toe.

Uniek zwembad

De laatste grote renovatiewerken in het ziekenhuis dateren al van begin jaren 2000. “Dat is ondertussen alweer 20 jaar geleden. Er drongen zich dan ook enkele investeringen op. Zo werd onder meer het gekende therapeutisch zwembad van het revalidatieziekenhuis onder handen genomen. Het zwembad is uniek in België omdat het werkt op verwarmd zeewater dat uit zee gehaald wordt via een rechtstreekse verbinding. Onderzoek toont aan dat dit hydrotherapeutisch zwembad actief bijdraagt aan het herstel van patiënten en bij specifieke locomotorische aandoeningen de revalidatie kan versnellen”, zegt de directeur. Doordat het zwembad met zeewater werkt, zien de installaties ook harder af dan een normaal zwembad. “Alle installaties werden nagekeken en het bad werd terug in orde gezet. We hebben innovatieve technieken gezocht om aantasting door het zeewater tegen te gaan.”

Volledig scherm Het BZIO © Benny Proot

Daarnaast werden ook werken uitgevoerd in de Koninklijke Villa, dat een onderdeel vormt van BZIO. De villa gaat vanaf 1 maart terug open voor residenten van het herstelverblijf. “We beschikken hier over dertig plaatsen voor herstel. Je kan in een fantastische omgeving, omringd met de juiste zorg, herstellen van een aandoening. Je kan tijdens het verblijf in de Villa op adem komen én gastronomisch genieten. Daarnaast investeerden we in De Villa ook in bijkomende ambulante revalidatie. We zien dat veel mensen graag naar hier komen voor hun ambulante therapie. Het voordeel is dat je niet in een klinische omgeving zit. Het is huiselijker en kan iets meer bieden dan het BZIO zelf.”

Woonzorgcentrum gesloten

Ook in de toekomst wordt nog verder gewerkt om de werking van het revalidatieziekenhuis uit te breiden. “In april starten de renovatiewerken van de afdelingen met het oog op modernisering, nieuwe technologie en verhoging van het comfort. We pakken alle vijf verdiepingen aan en hopen tegen september dit jaar klaar te zijn. We hebben een strakke timing opgezet voor onszelf”, vertelt directeur Nick Marlein nog.

Om de werken mogelijk te maken, werd het woonzorgcentrum binnen het BZIO gesloten. “We zijn op koers om de bewoners door te verwijzen. Vijftig procent van onze mensen is al verhuisd. In maart zal de rest van de bewoners vertrokken zijn. Elke week vertrekt er iemand op een zorgzame manier. We moeten niemand met dwang verwijzen. Als er iemand is die nog geen nieuwe plaats heeft, zullen we uiteraard voor tijdelijke opvang zorgen.”

Volledig scherm het zwembad van BZIO wordt terug met zeewater gevuld: De pomp op het strand waar het water opgepompt wordt bij hoogtij © Benny Proot

