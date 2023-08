RESTOTIP. Mister Spaghetti in Oostende. “Lekker én kindvriendelijk”

Juf Lois (32) staat op 1 september niet voor de klas, maar begint aan pelgrims­tocht naar Compostela: “Ik wil geld inzamelen voor onze schooluit­stap­jes”

Juf Lois Deprez (32) start na tien jaar als kleuterjuf voor het eerst niet op 1 september in het Klein College in het centrum van Oostende. Ze nam een loopbaanonderbreking en trekt alleen naar Santiago de Compostela. Ze wil in 41 dagen 800 kilometer te voet afleggen en vooral wat tijd inbouwen voor reflectie. Met haar tocht zamelt ze ook geld in voor haar school om de kinderen meer kansen te geven.