RESTOTIP. Mac Moules in Oostende: “Originele seafoodburgers en mosselen met net dat tikje extra”

11 nieuwe Ford Rangers opnieuw klaar voor redderssei­zoen

Dankzij het verlengde partnership met Ford Unicars & Ford BeLux kan de West-Vlaamse kustreddingsdienst dit seizoen opnieuw 11 splinternieuwe interventiewagens in gebruik nemen voor haar dagelijkse taken op het strand. De nieuwe Ford Rangers werden geleverd in Westende op het hoofdkantoor van IKWV, aan de 10 hoofdredders en algemeen directeur An Beun.