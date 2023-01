RESTOTIP - Gault Millau ontdekte ze al, nu was het onze beurt: “Frenchette is très, très bien”

OostendeZe kregen een 12 in de laatste Gault Millau-gids. Maar wij gingen op een zondagavond “op de bots” langs bij Frenchette in Oostende. Er was nog plaats en we kregen een tafeltje aan het raam. De slogan van het restaurant: It’s not real French, it’s not fake French, it’s Frenchette. De naam betekent dus zo’n beetje “Frans-achtig”. Dus zullen we ook onze conclusies maar in het Frans trekken: très, très bien.

Het was een weekend vol zieke kinderen. Mijn vrouw en ikzelf waren dan ook heel tevreden met het voorstel van mijn schoonmoeder om enkele uurtjes te komen babysitten. En ik moest nog een recensie maken voor deze krant, dus dat was meteen mooi meegenomen. Al wil ik me op voorhand wel al even bij de boekhouder van Het Laatste Nieuws excuseren. Heel misschien ben ik heel per ongeluk een klein beetje boven het budget gegaan. Maar hadden we dat niet verdiend na een weekend vol bacteriën om ons heen? Hoe dan ook: wat volgde maakte alles goed.

Geknoopte zakdoek

Er is nog plaats in Frenchette in de Madridstraat in Oostende en de charmante gastvrouw wijst ons een tafeltje aan het raam toe. Het restaurant is - net zoals mijn date overigens - heel leuk aangekleed. Een mens komt ogen tekort om alle details in je op te nemen. Op ons bord ligt een lichtblauwe zakdoek in de knoop. Het doet me aan mijn grootouders denken.

Het restaurant werkt met een zeven gangenmenu voor 65 euro per persoon. Maar starten doen we met de aperitief van het moment: een cocktail met prosecco, gember, gin, appelsap en een schuimpje van appel. “De groene puntjes bovenaan zijn het gedroogde groen van knolselder”, zegt de gastvrouw. “Past heerlijk bij de appel.” En of ze gelijk heeft, het is een geweldig frisse en lekkere aperitief.

Sharing menu: zeven gangen

Als hapje komt er een pompoensoep met mascarpone. En dan starten we met het sharing menu. Heel leuk: alles komt op één bord op tafel en kun je dan met je gezelschap delen. Eerst de Zeeuwse mossel met venkel, dille en mierikswortel. De toon is meteen gezet: fris, verfijnd en een smaakbom. Net zoals alles wat volgt: varkensnek met aardappelespuma en pickles. Canneloni met prei, ricotta en kastanjechampignon. Zeebaars met Maltaisesaus. Beef Wellington met parmaham, spinazie en bordelaisesaus in bladerdeeg. Shropshire - een Engelse kaas - met ananas chutney. En om af te sluiten tarte tatin met vanille-ijs en geflambeerd met calvados.

Links: Zeeuwse mossel. Rechts: Canneloni.

Ik wil kritisch zijn en moet ook kritisch zijn. Maar er is werkelijk niets dat ons niet of zelfs minder gesmaakt heeft. De chef slaagde er in om elk gerechtje perfect uit te balanceren en prikkelde onze smaakpapillen twee uur lang. En dat in een aangename “Frans-achtige” sfeer. Arno, Céline Dion, Jacques Brel, Edith Piaf… Op de achtergrond klinkt niets dan Franstalige muziek. Niet storend. Wel een herinnering aan hoeveel bekende Franse liedjes er precies bestaan.

Op het einde van de avond bedraagt de rekening 196 euro. We dronken ook nog een fles Duitse chardonnay. Dat is niet goedkoop, maar we vinden het wel een faire prijs voor wat we gekregen hebben. En zeg nu zelf: een tevreden en voldane vrouw, dat is toch onbetaalbaar?

Praktisch: Adres: Madridstraat 12, 8400 Oostende Reserveren: www.frenchette.be Openingsuren: Elke dag, behalve dinsdag. Bar: 17 uur tot middernacht. Keuken: 18 uur tot 22 uur.

Het aperitief.

De slogan.

Zeebaars, de catch of the day.

Pompoensoepje met mascarpone.

De Engelse blauwe kaas met ananaschutney.

Tarte tatin.

