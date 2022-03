RESTOTIP. Brasserie Alfons in Oostende: Waan je in een andere wereld net tegenover het stadhuis

Brasserie Alfons is niet onmiddellijk een horecazaak die je zal binnenwandelen als je in Oostende bent. Het ligt net aan de drukke Nieuwpoortsesteenweg tegenover het stadhuis waar veel verkeer is. Maar vanaf je binnenwandelt in de zaak, wandel je een andere wereld in. Van de drukte merk je niets meer. De auto’s en al het verkeer hoor je niet meer en je komt in een mooie gezellige brasserie terecht die je een kalm gevoel geeft. De bediening is ook heel vriendelijk, kalm en attent waardoor je zelf ook rustig wordt.