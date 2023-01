Restauratiepremie voor werken in Sint-Petrus-en-Pauluskerk

Oostende Stijn en Tony openen samen nieuwe tattooshop: “We kozen bewust voor een open stijl”

In de Koningsstraat 27 in het centrum van Oostende vind je sinds kort de nieuwe tattooshop Ink’d Factory Tattooshop. Tattoo-artiesten Stijn Nottebaert (36) en Tony Ryckewaert (46) droomden al een tijdje van een eigen shop, nu hebben ze de stap gezet. “En we hebben er geen spijt van. Integendeel, hadden we het maar vroeger gedaan”, zegt Stijn.

