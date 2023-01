Restauratie van reddingboot Watson 3 zit in opbouwfase: “Fototentoonstelling brengt het hele proces in beeld”

oostendeMeer dan dertig jaar lang redde Watson Reddingboot 3 voor de kust van Oostende zeevarenden uit woelige wateren. Restart vzw redde de reddingboot in 2019 van verval en is volop bezig met de restauratie. De vrijwilligers van de vzw willen dit stukje erfgoed helemaal vaarklaar maken. De restauratie van de boot wordt nu in beeld gebracht tijdens een foto-expo in de Nieuwe Gaanderijen van 18 januari tot en met 14 maart.

In de haven van Oostende, op het terrein naast Hangaar I, werd sinds 2019 al heel wat werk verricht om de Reddingboot Watson 3 te kunnen restaureren. Vrijwilligers van vzw Restart haalden de boot met de hulp van schepen Charlotte Verkeyn naar Oostende met als doel om het historische vaartuig terug volledig in ere te herstellen. De vrijwilligers startten zonder budget, locatie of ervaring aan hun project en hebben op drie jaar tijd fondsen verzamelt, mensen warm gemaakt en een mini-scheepswerf gebouwd om aan de boot te kunnen werken. Corona gooide de voorbije jaren wat roet in het eten, maar nu is de ploeg helemaal vertrokken.

Toch kunnen ze nog extra inkomsten en helpende handen gebruiken om het project verder te zetten. “Deze fototentoonstelling is een mooie kans om mensen te tonen waar we mee bezig zijn. We hebben de voorbije drie jaar vooral hard gewerkt om de restauratie van de Watson mogelijk te maken. Je moet rekening houden dat we met twee jaar corona zaten waarin we minder konden doen en dat het moeilijker was om extra fondsen in te zamelen. Ondertussen hebben we een volledige loods ingericht naast Hangaar I als scheepswerf. We mogen daar best fier op zijn. We hebben in de voorbije periode alles van de boot gehaald wat moest hersteld worden en zitten we nu in de opbouwfase”, zegt Danny Drooghenbroodt. Het zal nog enkele jaren duren voor de boot klaar is, maar de droom is om de Watson terug te laten varen. De romp krijgt opnieuw de oorspronkelijke kleuren en het schip wordt vaarklaar gemaakt volgens de huidige normen. De vrijwilligers doen zelf wat ze kunnen en laten zich ondersteunen door professionals waar nodig.

Volledig scherm De Watson 3 zoals de boot eruitzag toen het lag te verkommeren in Brugge © rv

Redder op zee

De Watson kent een lange geschiedenis die de vrijwilligers graag bewaard willen zien. In 1948 werd de Watson Reddingboot 3 voor het eerst te water gelaten in Oostende. Watson is de naam van de ingenieur die dit onzinkbare type boot ontwikkelde. Vanuit Oostende voerde de boot meer dan 1.200 reddingsacties uit, tot hij in 1980 uit dienst wordt gehaald. Na meer dan veertig jaar en omzwervingen naar onder andere Koksijde-Oostduinkerke en Brugge arriveerde de reddingboot in 2019, dankzij de tussenkomst van Restart vzw, terug in haar thuishaven Oostende.

“De Nieuwe Gaanderijen is een van de drukstbezochte (openlucht-)musea in België, en dus zeer geschikt om, naast het tentoonstellen van fotografie, ook ons rijke erfgoedverleden te belichten. Dit gebeurde onder andere al met Ensoriaanse straatbeelden en cartoons met historische Oostendse uitdrukkingen, en we zullen in de toekomst blijven inzetten op informatieve, educatieve en erfgoedwaardige culturele exposities”, zegt Bart Plasschaert, schepen van Vrije Tijd (CD&V). Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA), die de restauratie mee mogelijk maakte als voorzitter van haven Oostende, kwam ook een kijkje nemen. “Naast haar economische rol heeft Haven Oostende ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Reddingboot heeft een bijzondere historische waarde voor Oostende, dus we zijn heel blij dit project mee te kunnen ondersteunen”, zegt Verkeyn.

Extra steun

Naast de ondersteuning van Stad Oostende en de Vlaamse overheid is de vzw steeds op zoek naar andere manieren om de kosten van de restauratie te dekken. Je kan Restart vzw steunen door materiaal te doneren, door je als vrijwilliger kandidaat te stellen of door een gift te doen. Met slechts 2 euro schenk je één klinknagel. Via reddereddingboot.be kan je de restauratie steunen. Geïnteresseerden kunnen het project ook altijd een bezoekje brengen.

