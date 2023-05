Restauratie Fort Napoleon gaat van start. Groen op het dak moet vochtproblemen voorkomen

Man slaat op de vlucht en rijdt in op combi: twee agenten gewond

In de Lombardsijdelaan in Lombardsijde, Middelkerke, is gisterenavond laat een politiecombi aangereden door een wagen. De bestuurder was kort voordien gevlucht na een geval van intrafamiliaal geweld op een camping in de buurt. Door de aanrijding raakten twee agenten gewond.