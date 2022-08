Restaurantgedeelte Belair in de luchthaven moet tijdelijk sluiten: “We vinden niet genoeg personeel”

Zoals vele andere horecazaken kampt ook Jan Vercruysse van Belair met een tekort aan personeel. Om het haalbaar te houden en de kwaliteit te kunnen garanderen, heeft hij beslist om het restaurantgedeelte tijdelijk te sluiten. “Vanaf maandag 29 augustus sluit het restaurant . De brasserie die 220 personen kan ontvangen blijft wel open. We reduceren dus onze capaciteit van 400 naar 220 personen”, zegt Jan. “We doen dit vooral om ons personeel ook wat ademruimte te geven. Ze moeten ook even verlof kunnen nemen. Ooit hadden we 30 mensen in dienst, nu zijn we nog maar met 13 vaste mensen en enkele flexijobbers. Nu de zomervakantie op zijn einde loopt, gaan die flexijobbers en jobstudenten weg, waardoor we niet anders kunnen dan een gedeelte te sluiten.”