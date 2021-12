Reserveboot van scheepvaartpolitie half gezonken: “Raakte geklemd onder de kade toen het hoog water werd”

Bredene Kleinzoon Stephan trekt met DNA naar Polen op zoek naar laatste rustplaats verzets­strij­der Fritz Vincke

“Wat is er gebeurd met mijn opa Fritz Vincke, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog? Het is een obsessie voor me geworden.” Kleinzoon Stephan (54) pende al een groot stuk van het bijzondere verhaal over zijn grootouders neer, maar bleef koortsachtig verder zoeken én trok zelfs naar Polen om zijn DNA af te staan. Hij ontdekte intussen dat Fritz zo goed als zeker in een van de massagraven bij het concentratiekamp Gross-Rosen ligt. In een bureau, dat al ruim 50 jaar niet meer was geopend, vond hij ook een heel klein, maar levensbelangrijk briefje van zijn grootvader.

