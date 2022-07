REPORTAGE. Wie verkoeling zocht op het strand van Oostende, was er aan voor de moeite. Badstad én reddingsdienst beleefden drukke hittedag

Normaal gezien biedt het strand op hete dagen welkome afkoeling. Door de frisse zeebries is het op hittedagen aan de kust steevast een pak aangenamer dan in het binnenland. Met een temperatuur van 38 graden was dat dinsdag weliswaar niet het geval. Er stond wel een briesje, maar dat bracht alvast geen afkoeling. En dat was te merken aan de drukte: terwijl het op dergelijke topdagen over de koppen lopen is op de zeedijk, was het er dinsdag redelijk rustig. Heel wat mensen zochten de schaduw op en verplaatsten zich met handdoek en al naar de strook schaduw vlak voor de appartementsgebouwen. De soms zo gehate ‘atlatikwall’, zoals de strook gebouwen al eens genoemd wordt, bracht soelaas voor wie de hitte niet meer kon verdragen. Op sommige plekken lagen mensen hier uitgeteld. Ook op het zachte zand waren minder strandgangers te bespeuren dan gewoonlijk. Het zand was immers zo warm dat je er amper kon op lopen zonder je voetzolen te verbranden.