REPORTAGE. Werken én gasontploffing krijgen handelaars in Christinastraat niet klein: “We heropenen na drie maanden... We hebben geen andere keuze”

OostendeMet werken hebben de handelaars van de Christinastraat in Oostende al enkele maanden te maken. En dan volgde ook die verwoestende gasexplosie. Tijdens de kerstvakantie ondersteunt de stad daarom de getroffen ondernemers, met extra aankleding en versiering. “Het is echt wel een verbetering in vergelijking met voordien”, zegt Chris Scalpicchia, die na drie maanden – met goede moed – zijn tattoozaak heropent.

Ze hebben de jongste tijd heel wat te verduren gehad, de ondernemers in de Christinastraat. De gasexplosie halverwege oktober veroorzaakten schade én vertraging van de oorspronkelijke planning van de werken. Stad en Economisch Huis willen de handelaars graag bijstaan en zetten enkele concrete acties op die hen van enkele zorgen kunnen ontlasten.

Oostende stelt de getroffen ondernemers bijvoorbeeld vrij van de belasting op uithangborden en uitstallingen. “Als stad willen we onze lokale handelaars zo goed mogelijk ondersteunen, zeker als het moeilijk gaat. Onvoorziene omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

De handelaars worden deze weken extra in de kijker geplaatst via een marketingcampagne en wordt er nagedacht over extra koopacties. Omdat de werken momenteel stil liggen tijdens de kerstvakantie, werd ook voor extra aankleding gezorgd in de werfzone in de Christinastraat. Zo zijn spandoeken opgehangen rond de zwaarst getroffen zone en enkele werfinstallaties en is er nog kerstverlichting opgehangen op het kruispunt met de Wittenonnenstraat.

Chris Scalpicchia van tattooshop Knuckle Tattoo is volop bezig met het ophangen van versiering voor zijn eigen zaak. Hij was drie maanden gesloten door de werken én de gasexplosie. “We organiseren een feestelijke opening met flashtattoos, mosselen en glühwein. Ik ben blij dat we opnieuw kunnen openen. Ik wil niet stil blijven zitten. We hebben ook weinig andere keuze. Ik heb twee personeelsleden die al drie maanden thuis zitten", zegt Chris.

Hij ziet nog weinig passage, zeker omdat de zone van de ontploffing nog volledig afgezet is naast zijn zaak. “Mijn klanten kunnen ons nu wel goed bereiken en we zullen nog een bord plaatsen op het kruispunt om volk te lokken." Hij is tevreden over de inspanningen van de stad. “Ik weet dat niet iedereen er in de straat zo over denkt, maar ik heb gezien dat ze de laatste twee dagen voor de vakantie echt wel doorgewerkt hebben om het in orde te brengen. Het is zeker een verbetering in vergelijking met voordien.”

Volledig scherm De Christinastraat is vlot bereikbaar tijdens de kerstvakantie en de handelaars doen hun best om hun klanten te ontvangen. © LBB

Gratis coaching

De handelaars in de getroffen zone krijgen ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een digitaliserings- en e-commercesessie. Samen met een expert bekijken de ondernemers hoe ze hun zaak uniek kunnen maken en zo meer klanten kunnen aantrekken. “Het Economisch Huis Oostende neemt daarbij de kosten op zich. Met de suggesties en tips kunnen handelaars meer klanten aantrekken en direct aan de slag”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA).

Einde werken?

In de getroffen zone kan er, op bevel van het parket, nog niet worden verder gewerkt. Uitgezonderd deze zone gaan de werken in de Christinastraat in een laatste rechte lijn. “In de eerste zone zijn de betegelingswerken gestart. Tegen de krokusvakantie zal dus al een flink deel afgewerkt zijn, en in de paasvakantie hopen we de volledige Christinastraat tussen de Ooststraat en de Langestraat vernieuwd te hebben”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Openbare Werken.

Naast de werken in de Christinastraat start Oostende ook met nieuwe openbare werken in de binnenstad. “Binnenkort start de heraanleg van de Hertstraat en het Marie-Joséplein. Na de realisaties van de Adolf Buylstraat en de Lijnbaanstraat gaat het opwaarderen van onze handelskern onverminderd door. Nieuwe, aangename winkelstraten en pleinen zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad, waar het leuk is om te shoppen", besluit Anseeuw.

Handelaars met vragen kunnen contact opnemen met het Economisch Huis Oostende via 059/24.23.00 of info@economischhuis.be.

