REPORTAGE. Uitgelaten sfeer op eerste avond uit in Oostendse uitgaansbuurt. “Oei, dat is niet volgens de coronaregels zeker?”

Oostende heeft een eerder beperkte uitgaansbuurt met een vast publiek. Een avondje uit staat dan ook garant voor het terugzien van heel wat oude bekenden. Om de eerste openingsdag van de horeca te vieren werd hier en daar stevig gedronken en die combinatie zorgde tegen 22 uur voor uitgelaten taferelen met heel wat knuffels. Op straat verzamelen kleine groepjes voor de horecazaken. Het is voor uitbaters niet gemakkelijk om ervoor te zorgen dat hun klanten de regels volgen. Bij café Lafayette zitten de tafels goed vol, maar mensen blijven er wel op afstand. “Het is niet gemakkelijk. Mensen willen met elkaar praten en staan dan al eens recht. Ik had niet gedacht dat we iedereen op tijd buiten zouden krijgen, maar het is uiteindelijk nog goed verlopen. We hebben wel het werk onderschat, maar we zijn tevreden dat we terug open mogen. Ik zou toch wel liever terug willen gaan naar de tijd waarop je hier volop kon dansen en muziek draaien”, zegt Bobo Kool.