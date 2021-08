REPORTAGE. Oostende Koerse is back on track: “Samen gokken op paarden is écht spannend!”

Vijf maandagen. Vijf premium koersdagen. Dat is Oostende Koerse of de Champions League van de paardenkoers. Door de coronacrisis is het al twee jaar geleden dat er een editie met publiek plaatsvond. “In een normaal jaar verwelkomen we zo’n 7.000 bezoekers – dan krioelt het hier echt van het volk – vandaag zijn er maar 2.000 mensen toegelaten. Het is dus nog steeds een lightversie, maar we zijn gewoon heel blij om stapsgewijs terug te keren naar het oude normaal”, zegt organisator Olivier Orlans (40). En hij is niet de enige met knaldrang. In geen tijd was het evenement – een ticket kostte zo’n 9 euro — uitverkocht. En terwijl we met de organisator praten, krijgt hij het ene telefoontje na het andere met steeds dezelfde vraag: ‘Zijn er nog ergens tickets?’