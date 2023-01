REPORTAGE. In De Pelikaan, de iconische Oostendse bruine kroeg van ‘de facteurs’, staat nieuwe waard aan het roer: “Veel klanten waren bang dat ik alles zou veranderen”

Bredene LIFE DUNIAS-tentoon­stel­ling nu te bezichti­gen in MEC Staf Versluys

Nog tot 28 februari kan je in het MEC Staf Versluys terecht voor de tentoonstelling “LIFE DUNIAS herstelt kustduinen” van Agentschap voor Natuur en Bos. De expo geeft meer uitleg over woekerplanten in onze duinen.

19 januari