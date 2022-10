REPORTAGE. In de Noordzee met kanaalzwemster Haïke voor een sessie koudwatertherapie. “Je hersenen denken alleen nog aan de kou. De rest wordt gereset”

OostendeHaïke De Vlieger (51) zwom vorige zomer als eerste Belgische vrouw in 30 jaar het Kanaal over vanuit Engeland naar Frankrijk. Om die uitdaging te kunnen aangaan moest ze leren de kou te trotseren. Die ervaring deelt ze nu via ‘Koud en Krachtig’ met anderen via koudwatertherapie in de Noordzee. “Het is een gezondheidskuur in de natuur”, vertelt Haïke. Wij namen voor de gelegenheid zelf mee een ‘duik’ in zee. Een bijzondere ervaring.