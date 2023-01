REPORTAGE. “Hiervoor reed ik met plezier honderden kilometers”: ondanks striemende wind gingen ruim 3000 ‘ijsberen’ de Noordzee in

OostendeDe winterduik in Oostende is al ruim 25 jaar een traditie en ééntje die de stadsgrenzen ver overschrijdt. De deelnemers kwamen uit alle hoeken van Vlaanderen om na een opwarming richting zee te spurten, even het koude water te voelen en vervolgens even snel naar de jenevertent te hollen. Wij trokken onze kap over de oren en sprokkelden deze reacties.

Hoewel de winterduik zaterdag pas om 15 uur startte, heerste al een paar uur vroeger een gezellige drukte bij het oude zwembad. Nog warm ingeduffeld meldden ze zich aan en de deelnemers kwamen van Bredene tot Pelt. Om maar te zeggen dat alle provincies uit Vlaanderen vertegenwoordigd waren. Een rode lijn kon je niet trekken in het profiel: jong en oud, verkleed of gewoon in bikini. De beweegredenen waren wel gelijklopend: voor het plezier en om het jaar met een flinke boost te beginnen. Een carnavalesk gebeuren was het maar wel een evenement dat met de nodige professionaliteit georganiseerd werd. “Het bestaat al langer maar in 1998 nam Visit Oostende de organisatie in handen”, reageert persverantwoordelijke Niels D’Hoedt. “We verkochten 3000 tickets in voorverkoop en zaterdag noteerden we nog eens 600 daginschrijvingen. Een klinkend succes dus. Er stonden een twaalftal redders op de uitkijk en dertig vrijwilligers vatten post in het water om een zone af te bakenen. Door de sterke wind raadden we de deelnemers aan om slechts tot de knieën in het water te gaan. Dit is niet alleen een hoogdag voor de ijsberen maar ook voor Oostende. De hotelsector bevestigt ons dat het een graantje meepikt van dit gebeuren.”

Volledig scherm Benoit Ghesquiere uit Bredene © Benny Proot

Voor rendier Benoit Ghesquiere (45) uit Bredene was het niet zijn eerste keer. “Het is telkens een leuke manier om het nieuwe jaar in te zetten. Uit ervaring weet ik dat de koude kan zorgen voor stramme spieren maar de watertemperatuur is dit jaar 8 graden dus dat valt wel mee.” Het was vooral de koude wind die de beleving compleet maakte. Het was dan wel 11 graden maar dat voelde niet zo.

Volledig scherm Deze vrienden uit Willebroek beslisten vrijdagavond tijdens een zat moment om mee te doen © Benny Proot

Senne Eeraerts (18) uit Willebroek had zijn vrienden van de Chiro Blaasveld meegebracht. Verkleed als bouwvakker in een bootje maakte hij zijn opwachting. “We hebben vrijdagavond in een zatte bui beslist om naar Oostende af te zakken. Het is ons debuut en de koude schrikt ons niet af. Ons doel is volledig onder te gaan.”

Volledig scherm West-Vlaamse vriendinnen Margot en Cato blikken tevreden terug op hun debuut als ijsberen © Benny Proot

Hetzelfde hoorden we bij de West-Vlaamse vriendinnen Margot Vandenbroucke (21) en Cato Keuller (21) uit Deerlijk en Vichte. “Weer iets wat we van onze bucketlist kunnen afvinken”, klappertandden de twee. “We waren ons aan het vervelen in de vakantie en dit leek ons een leuke activiteit. Het was kouder tijdens de opwarming dan nu wanneer we uit het water komen. Onze kledij hebben we bij de reddersstoel achtergelaten. Nu vlug opwarmen met een jenever.”

Volledig scherm Deze bende kwam speciaal uit Pelt om te ijsberen © Benny Proot

Dat deed ook Werner Vanhees (53) die met een bende uit Pelt voor het eerst naar de ijsberenduik afzakte. “Die honderden kilometers die we hebben moeten rijden tot hier waren zeker de moeite waard. Het was zalig om in dat zeewater te lopen en dan nadien die ontlading te voelen. We zijn helemaal klaar om van 2023 een fantastisch jaar te maken.”

Een terugblik in beeld

Volledig scherm Ruim 3000 deelnemers kozen het ruime sop © Benny Proot

Volledig scherm Een geslaagde winterduik in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm Een geslaagde winterduik in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm Een geslaagde winterduik in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm Een geslaagde winterduik in Oostende © Benny Proot

Volledig scherm Vooral veel lachende gezichten © Benny Proot

Volledig scherm Vrijwilligers bakenden een zone in zee af © Benny Proot

Volledig scherm Vader Jorim en zoon Kyell uit Tielt door voor het eerst mee © Benny Proot

