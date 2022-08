REPORTAGE. Eerbetoon voor Arno op Oostendse Paulusfeesten werd een indrukwekkend feest: “Arno leeft voor altijd”

Kust Experts verwachten nieuwe piek van vogelgriep: “Vooral jonge meeuwen worden nu getroffen”

Aan het begin van de zomer werden heel wat broedvogels getroffen door de vogelgriep. Ondertussen is de ziekte nog steeds sterk aanwezig en worden er nog altijd heel wat dode of zieke vogels gevonden. De infectie heeft zich echter verschoven van sternen en visdiefjes naar meeuwen. Vanaf volgende week wordt een nieuwe piek verwacht. Experts maken zich ondertussen zorgen over de gevolgen op lange termijn voor de populatie.

10 augustus