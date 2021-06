Regi opent Q-Beach House op het strand. “Zo blij om hier terug te zijn”

OostendeHet Q-Beach House is terug en mensen hebben de zomerbar duidelijk gemist. Er stond al meteen een lange rij te wachten om een plaatsje te bemachtigen op het terras. Het is al de 14de keer dat Qmusic hun radiostudio verhuist naar het strand van Oostende. Regi zorgde meteen voor de zomerse sfeer. Of er nog meer optredens zullen plaatsvinden is nog afwachten.

Regi zorgde tijdens de opening samen met Olivia en Jaap Reesema voor een zomerse mix van enkele van zijn hits. Het werd een speciaal live optreden, want Jaap Reesema begon te zingen in de Q-Sunset Loft boven het Kursaal Oostende en Olivia startte vanop het strand. Uiteindelijk kwamen ze samen aan het Q-Beach House, waar Regi klaarstond voor de grote apotheose. Niet enkel het publiek is blij dat Qmusic terug is op het strand en niet in het Maria-Hendrikapark zoals vorig jaar. “Ik kan niet beschrijven hoe goed het voelt om opnieuw de deuren van het Q-Beach House te openen in Oostende, onze ‘thuisbasis’ in de zomer. Die twee maanden in het Q-Beach House zijn dé leukste maanden van het jaar. Iedereen is hier een hele zomer lang meer dan welkom om ons live aan het werk te zien en te genieten van de geweldige sfeer”, zegt Qmusic-dj Vincent Fierens.

Volledig scherm Opening Q beach house Oostende © Benn

Nog tot en met 31 augustus - maken de 15 Qmusic-dj’s elke dag van 10 tot 22 uur, ofwel 804 uur, live radio vanop het vernieuwde terras op het strand van Oostende. De opstelling werd grondig gewijzigd. Zo kan je de dj’s coronaproof een bezoekje brengen van op de zeedijk. Het is voor geïnteresseerd daarom nog gemakkelijker om even binnen te springen in de radiostudio. Wie liever gewoon iets wil drinken of eten kan beneden het terras betreden. Er is plaats voor 400 mensen in verschillende bubbels. Het podium werd dan weer naar het terras verplaatst om een toestroom bij eventuele optredens te vermijden. . “We hebben nog geen nieuws over optredens. We willen graag veel live muziek, maar het is nog even afwachten wat er mogelijk is. We zijn al heel blij om hier terug te zijn”, klinkt het.

Burgemeester Bart Tommelein is tevreden dat de radiozender terug is. “Het is een fantastische meerwaarde voor onze stad. Oostende staat de hele zomer in de belangstelling en mensen komen er speciaal voor naar onze stad”, aldus de burgemeester van Oostende.

Volledig scherm © Ben