‘Regenbooggemeente’ Oostende weigert homokoppel allebei te erkennen als vaders van 4-jarige Rocco: “Eén van ons moet onze zoon adopteren: dit is te gek voor woorden”

OostendeUitgerekend op de dag van de Antwerp Pride gaat een oproep van Stefan Westerlinck (44) en zijn partner Kevin (39) viraal: het koppel uit Oostende kreeg het nieuws dat één van hen hun zoon Rocco moet adopteren. Ze raken immers niet allebei erkend als vader van de jongen van vier die via draagmoederschap in Amerika werd geboren. “Het is frustrerend dat net een ‘regenbooggemeente’ als Oostende hier geen voortrekkersrol in speelt”, zeggen ze.

“Onze zoon Rocco wordt volgende week vier, maar jammer genoeg zal het niet de feestelijke verjaardag worden waar we op gehoopt hadden. Vandaag viel de beslissing door gemeente Oostende dat één van ons, ons eigen kind dient te adopteren”, zo start Stefan Westerlinck zijn verhaal op zijn Facebookpagina. Rocco is geboren in de Verenigde Staten via commercieel draagmoederschap. Hij heeft de genen van één van zijn papa’s, maar is niet officieel erkend. Een lacune in de Belgische wetgeving zorgt ervoor dat de dubbele vaderlijke afstammingsband maar niet ingevuld raakt, waardoor Rocco voor de Belgische wetgeving geen ouders heeft.

“Het ontbreken van die afstammingsband maakt dat Rocco geen officiële relatie heeft met ons. We mogen er niet aan denken dat er iets zou gebeuren op vakantie of waar dan ook met onszelf. Rocco zou in het laatste geval geplaatst worden als weeskind en geen enkel recht hebben op onze nalatenschap terwijl hij genetisch wel onze zoon is”, zegt Stefan. Elke stad of gemeente in België kan autonoom beslissen of het een buitenlandse rechterlijke beslissing (zoals Stefan en Kevin, red.) kan erkennen om dan de dubbele vaderlijke afstammingsband al dan niet in te vullen. Steden zoals Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven, Halle doen dat al. Oostende dus niet. “Woonden we in Gent, dan zaten we nu niet met dat probleem”, zegt Stefan.

Eén erkenning, één adoptie

“Al sinds mei 2021 onderhandelden wij met stad Oostende over de erkenning van de dubbele vaderlijke afstammingsband van Rocco. Na vijf meetings, ontmoetingen met vele schepenen, de burgemeester Bart Tommelein, tientallen medewerkers van de stad en het sturen van onnoemelijk vele mails stonden wij begin deze week nog steeds nergens. Na bijna anderhalf jaar onderhandelen, mochten we vrijdag een antwoord ontvangen van ons Oostends stadsbestuur waarbij de vaderlijke afstammingsband met slechts één van ons twee wordt erkend, waardoor één van ons onze eigen zoon zal moeten adopteren. Oostende is lid van Rainbow Cities, een netwerk van steden die de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap ondersteunt. Het is frustrerend dat deze stad geen voortrekkersrol speelt.”

Familierechtbank

Voor Stefan en Kevin zit er nu niks anders op dan een procedure te starten bij de familierechtbank. “Die zal het gemeentebestuur uiteindelijk verplichten om de afstammingsband in te vullen, want we zijn lang niet het enige koppel dat in deze situatie verkeert in ons land. Het is een totaal overbodige en slopende procedure die erg veel tijd en geld kost. Dit had allemaal niet gehoeven.”

Westerlinck vraagt de stad Oostende niettemin om de beslissing nog eens te herbekijken. “Net als elk ander kind, heeft Rocco het recht op een zekere toekomst. Nu zit hij gevangen in onzekerheid. Onzekerheid door een lacune in de Belgische wetgeving. Kunnen we dat voor eens en voor altijd wegwerken?” Oppositiepartij Vooruit wil bij monde van John Crombez alvast het thema op de volgende gemeenteraad van Oostende bespreken. Burgemeester Bart Tommelein kregen we voorlopig nog niet te pakken voor een reactie.

