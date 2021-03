REEKS. De helden van de zorg in het Oostendse AZ Damiaan, na 1 jaar corona: “Het werk is nu zwaarder dan in het begin van de pandemie”

OostendeEen jaar corona, een jaar zorgverleners aan het front. In een vierdelige reeks krijgen we een unieke inkijk in het AZ Damiaan in Oostende. “Het was zwaar, maar toch is er een mooie bijwerking aan deze vreselijke tijden”, zegt verpleegkundige Isabelle Vande Walle (39). In deel 1 vertelt deze mama van drie kinderen, die niet naar school konden, over haar jaar.