Recordaantal Oostendse huwelijken in 2022

Lombardsijde Tamara en Robert stellen pensioen nog even uit en heropenen café De Sterre: “Blij dat deze dorpsico­nen terug zijn”

Nadat ze van plan waren met pensioen te gaan en het café over te laten, hebben Tamara Cicou en Robert Watty hun café De Sterre in Lombardsijde toch weer heropend. “Met een dubbel gevoel. Maar toen we de klanten in de rij zagen staan, verdween dat heel snel.” En of de vaste stamgasten blij zijn met de heropening.

3 januari