Rechtbank onbevoegd om te oordelen over beledigingen van ex-politieman uit Oostende via Facebook

Brugge/Bredene Het is zover: Matthieu Bonne (28) start aan ongeziene uitdaging met 8 triatlons in 8 dagen op 8 Canarische Eilanden

Op donderdag 5 mei is het zover: Matthieu Bonne (28), de redder van Lago Olympia in Brugge, start aan zijn eerste van acht triatlons in acht dagen tijd op de acht Canarische Eilanden. De avonturier zat in Kamp Waes, liep de Marathon des Sables, zwom het Kanaal over en slaagde er als eerste in om de hele Belgische kust non-stop af te zwemmen. “Ik mag niet te snel starten", weet hij.

5 mei